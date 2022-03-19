Разведка назвала имена пилотов авиационного полка России, которые бомбят украинские города

На сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовали список имен пилотов авиационного полка России, которые бомбят украинские города.

Известно, что это военнослужащие 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) города Морозовска. Они бомбят украинские города и гражданское население.

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"Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы уже выполнили хоть один преступный приказ – пеняйте на себя! А для кого это будет первый вылет – сдавайтесь в плен", – сообщила пресс-служба в фейсбуке.

Бомбят украинские города / Фото фейсбук

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