Відомо, що це військовослужбовці 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) міста Морозовськ. Вони бомбардують українські міста та цивільне населення.

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"Краще моліться, "лєтуни", щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Бо якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ — начувайтеся! А для кого це буде перший виліт — здавайтесь в полон", – повідомила пресслужба у фейсбук.



Бомблять українські міста / Фото фейсбук

Переглянути список можна за посиланням – тут.

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