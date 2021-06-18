Более 90 тысяч военных и 1250 танков, – разведка о российских силах у границы Украины

Украинские разведчики фиксируют, что с апреля Россия частично отводит свои войска от восточной границы Украины и из оккупированного Крыма. Несмотря на это, 94 тысячи российских военных до сих пор караулят возле нашей территории.
В Главном управлении разведки говорят: часть личного состава российских вооруженных сил вернули в места постоянной дислокации. На российских полигонах вблизи границы до сих пор осталась техника.
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Коротко о российских силах на украинском направлении:
- 94 тысячи российских военных,
- 1250 танков,
- 3200 боевых бронированных машин,
- 1 700 артиллерийских систем различного калибра,
- 600 боевых самолетов,
- 90 кораблей и подводных лодок.
Силы снова перебросят для учений "Запад 2021"
В ГУР говорят, что в конце июня личный состав могут вновь перебросить для участия в совместных учениях Беларуси и России "Запад 2021".
Наращивание группировки вооруженных сил России вблизи госграницы Украины составит непосредственную военную угрозу нашей стране,
– отметил начальник административного управления ГУР Виктор Мертвиченко.
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Россия массово стягивала войска в апреле
Отметим, что в апреле состоялось беспрецедентное стягивание российских войск к восточной границе Украины – больше всего с 2014 года. Международное сообщество призвала Москву уменьшить напряженность, однако россияне объясняли это плановыми военными учениями. Лишь в конце апреля в Минобороны России заявили об отводе войск.