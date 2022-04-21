Разведка обнародовала данные российских военных преступников из высшего командного состава

Украинская разведка сумела раздобыть личные данные российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу.

Речь идет о Георгии Шуваеве и Александре Блажко. Они сознательно выполняют приказы путинского режима, уничтожая украинцев.

Важно Российское командование приказало убить всех украинских пленных в районе Попасной

Что известно об этих военных преступниках

Шуваев Георгий

Полковник Шуваев Георгий Иванович – начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии (воинская часть 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа российских вооруженных сил.



Георгий Шуваев / фото ГУР

Активно участвует в открытой войне России против Украины. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1 танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов. Его подчиненный личный состав обстреливал города и села Сумской и Харьковской области, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Личная информация.

Паспорт гражданина России: 7903 265166, выданный 10 апреля 2003 года ОВД города Майкоп (Республика Адыгея).

Адрес регистрации/проживания: Краснодарский край, город Белореченск, улица Таманской армии, 110, квартира 12.

Блажко Александр

Полковник Блажко Александр Сергеевич – командир 288 артиллерийской бригады (воинская часть 30683, село Мулино Нижегородской области) 1 танковой армии Западного военного округа российских вооруженных сил. Также принимает участие в полномасштабной войне против Украины.



Александр Блажко / фото ГУР

В частности, он причастен к планированию применения своими подразделениями тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов. Его подчиненные также обстреливали города и села Сумской и Харьковской областей, убивая тем самым мирное население.

Личная информация:

Паспорт гражданина России: 2203 459378, выданный 07 мая 2003 года РОВД Володарского района Нижегородской области. Предыдущий паспорт: АЭ 041501. ИНН: 521406260978.

Адрес регистрации/проживания: Нижегородская область, Володарский район, село Мулино, улица Гвардейская, 10, квартира 50.

Контактный рабочий телефон в его воинской части: 7-82-50 (позывной "Верность"), факс: 7-82-50.

Тем временем – русский солдат хвастается мародерством перед своей семьей: смотрите видео