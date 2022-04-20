Разведка обнародовала данные Сергея Кобылаша, который руководил бомбардировкой Мариуполя

Украинская разведка раздобыла личную информацию о российском командующем дальней авиации Сергее Кобылаше. Кстати, этот генерал-лейтенант родом из Одессы.

Ранее военный преступник воевал в Грузии и Чечне. А теперь он сбрасывает бомбы на родную землю.

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Кобылаш ответственен за массовые удары крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Именно из-за него гибнут мирные жители.

Впервые после окончания Второй мировой войны под руководством Кобылаша тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий-города Мариуполя,

– говорится в сообщении.

Разведка получила полную биографию, паспорт, адрес регистрации и другую информацию преступника. С этими данными можете ознакомиться – здесь.

К теме смотрите видео о ситуации в Мариуполе по состоянию на 20 апреля: