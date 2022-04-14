Разведка обнародовала личные данные высших командующих российской армией, причастных к войне

Украинская разведка получила данные российских военных преступников, относящихся к самому высокому командному составу. Они сознательно выполняют приказы путинского режима, помогая уничтожать украинцев.

Речь идет о Солодчуке Валерии и Дворникове Александре. Разведка получила их биографию, данные паспортов, ИНН и адреса регистрации.

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Что известно об этих военных преступниках

Солодчук Валерий Николаевич



Валерий Солодчук / Фото ГУР

В преддверии вторжения в Украину Путин дал ему звание "генерал-лейтенант". Солодчук непосредственно участвует в открытом военном вторжении в Украину, командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

В период с февраля по апрель 2022 руководил операцией по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие его подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевщины.

Осенью 2014 года и весной 2015 года руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 Командование резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) Южного ВО ВС РФ. Командующий 1 АК.

Более подробную биографию военного преступника, в частности где он проживает, можно прочитать по ссылке.

Дворников Александр Владимирович



Александр Дворников / Фото ГУР

С 8 апреля 2022 года его назначили командующим группировкой российских войск, вовлеченных в открытое военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. До этого времени он командовал группировкой войск "Юг".

Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирных жителей Мариуполя. Также Дворников ответственен за военные преступления своего войска в Сирии. И за это в 2016 году ему присвоили звание "Героя России".

При этом Дворников носит сложный характер и плохо относится к своим подчиненным, часто переводит на них свои "проколы".

В целом на этого военного преступника удалось получить гораздо больше данных, в том числе фото и личные данные членов его семьи. Визуально – обычная военная семья. Вероятно, они очень гордятся своим статусом, особенно дочери, которые пошли по стопам отца. Только вот интересно, знают ли они, к каким зверствам причастен их папа.



Дворников с дочерьми / Фото ГУР



Дворников с женой / Фото ГУР

Более подробные личные данные о Дворникове и его семье вы можете прочитать по ссылке.

Отбросы! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа,

– подчеркнула пресс-служба украинской разведки.

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