Разведка опубликовала данные трех российских военных преступников из высших чинов
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Разведка Украины получила данные на российских военных преступников, которые относятся к высшему командному составу и осознанно выполняют приказы путинского режима против Украины.
Кисель Сергей Александрович
Это бывший командующий 1 танковой армией (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант.
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Он принимал непосредственное участие в войне против Украины – командовал подразделениями 1 танковой армии, действующей на Сумском и Харьковском направлениях. В период с февраля по март 2022 года руководил захватом северо-восточных регионов Украины. Эти подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения,
– отметили в ГУР.
Его с позором отстранили от должности за некомпетентность при управлении, личную нерешительность и трусость, что привело к потере контроля над ситуацией и массовому захвату в плен срочников. Информация об этом выставила Путина "лжецом", который постоянно отрицал, что они воюют в Украине.
Больше информации о Киселе – здесь.
Кравченко Владимир Викторович
Командующий 11 А ВВС и ПВО Восточного ВО ВС РФ, генерал-лейтенант. Участвует в войне против Украины. Он командует авиационными подразделениями 11 А ВВС и ПВО, выделенными в состав группировки войск "Восток".
В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных подразделений по нанесению авиационных ударов по гражданским объектам на территории Киевской и Черниговской областей Украины с использованием неизбирательного авиационного вооружения (авиабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500) что привели к значительным жертвам среди мирного населения.
Больше информации о Кравченко – здесь.
Мордвичев Андрей Николаевич
Командующий 8 общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант. Участвует в войне против Украины. Он командует подразделениями 8 армии, выделенными в состав группировки войск "Юг".
Руководит операцией по захвату Мариуполя, в ходе которой сознательно производятся массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения. Это повлекло за собой практически полное разрушение города и беспрецедентное в послевоенной истории Европы количество жертв среди мирного населения.
Действия российского генерала грубо нарушают нормы гуманитарного права и прямо подпадают под определение "геноцида".
Больше информации о Мордвичеве – здесь.
Подонки! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа,
– заявили в разведке.
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