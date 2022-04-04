Разведка опубликовала имена оккупантов из 64 бригады, которые совершали преступления в Буче

Главное управление разведки Минобороны Украины получило список имен российских мерзавцев, совершавших военные преступления против мирных жителей в Буче.

Украинские разведчики установили, что Буча была оккупирована 64 ОМСБр. Именно ее "военнослужащие" совершали военные преступления против мирного украинского народа – убийства и изнасилования.

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64-я ОМСБр из поселка Князе-Волконское в Хабаровском крае.

На сайте ГУР опубликованы имена всех россиян из этой бригады – начиная от руководства и до последнего рядового.

"Каждый украинец должен знать их имена. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – отметили в украинской разведке.

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