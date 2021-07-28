Разведка опубликовала записи разговора боевиков во время масштабного обстрела позиций ВСУ
Источник:ГУР Министерства обороны
Главное управление разведки опубликовало перехваченные разговоры боевиков. Также в ведомстве заявили, что собрали доказательства преступлений агрессора. Их передадут в правоохранительные органы и международный трибунал.
Главное управление разведки министерства обороны 28 июля опубликовало записи перехваченных разговоров пророссийских боевиков. На них можно услышать, как они объявляют координаты для артобстрела украинских позиций.
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Записи доказывают причастность российских боевиков к обстрелу
Управление разведки также опубликовало данные об обстреле 26 июля.
Обстрел района Галициновки 26 июля 2021 года осуществили артиллерийские подразделения 100 омсбр 1 АК российских оккупационных войск из 122-миллиметровых артиллерийских систем. Враг выпустил по позициям защитников Украины 25 снарядов,
– говорится в сообщении.
Боевики в свою очередь отрицали причастность к обстрелу и заявляли, что это был взрыв грузовика с боеприпасами. Однако записи доказывают их вину.
Запись разговора боевиков во время обстрела позиций ВСУ: видео
Обстрел возле села Галициновка: главное
- Во время обстрела пророссийские боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.
- Украинские силовики открыли ответный огонь.
- В результате обстрела 4 украинских военных получили осколочные ранения, еще 3 – травмированы. 5 пострадавших – женщины.
- Двух пострадавших военнослужащих эвакуировали в Харьков. Одна из них в тяжелом состоянии.
- Об обстреле украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.