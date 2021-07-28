Разведка опубликовала записи разговора боевиков во время масштабного обстрела позиций ВСУ

28 июля 2021 , 16:19
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ГУР Министерства обороны

Главное управление разведки опубликовало перехваченные разговоры боевиков. Также в ведомстве заявили, что собрали доказательства преступлений агрессора. Их передадут в правоохранительные органы и международный трибунал.

Главное управление разведки министерства обороны 28 июля опубликовало записи перехваченных разговоров пророссийских боевиков. На них можно услышать, как они объявляют координаты для артобстрела украинских позиций.

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Записи доказывают причастность российских боевиков к обстрелу

Управление разведки также опубликовало данные об обстреле 26 июля.

Обстрел района Галициновки 26 июля 2021 года осуществили артиллерийские подразделения 100 омсбр 1 АК российских оккупационных войск из 122-миллиметровых артиллерийских систем. Враг выпустил по позициям защитников Украины 25 снарядов,
 – говорится в сообщении.

Боевики в свою очередь отрицали причастность к обстрелу и заявляли, что это был взрыв грузовика с боеприпасами. Однако записи доказывают их вину.

Запись разговора боевиков во время обстрела позиций ВСУ: видео

 

Обстрел возле села Галициновка: главное

  • Во время обстрела пророссийские боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.
  • Украинские силовики открыли ответный огонь.
  • В результате обстрела 4 украинских военных получили осколочные ранения, еще 3 – травмированы. 5 пострадавших – женщины.
  • Двух пострадавших военнослужащих эвакуировали в Харьков. Одна из них в тяжелом состоянии.
  • Об обстреле украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.
Автор: Іван Магуряк