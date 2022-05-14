Разведка получит более миллиарда гривен от правительства

Правительство выделит более миллиарда гривен для поддержки нашей разведки. Уже готово соответствующее распоряжение, в котором указана причина этого финансирования.

Там говорится, что Главное управление разведки Минобороны получит средства для обеспечения неотложных нужд. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на определение Кабинета министров за 13 мая.

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На что нужны эти деньги

Документ о немедленной финансовой поддержке наших разведчиков называется "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета". Там указано, что бюджетный перевод составит 1,23 миллиарда гривен.

В частности, предусмотрено, что средства будут направлены сразу на несколько необходимых сейчас ГУР.

закупки, содержания и ремонта вооружения, как и военной техники;

материально-технического обеспечения главного разведывательного органа страны

Распоряжение Правительства принято с целью повышения обороноспособности государства в условиях военного положения,

– подчеркнули в указе.

Выделенная сумма будет составлять немного меньше 1/5 годового бюджета. Ведь на обеспечение ГУР в 2022 году выделили 4,48 миллиарда. Следует отметить, также в бюджете было предусмотрено финансирование внешней разведки Украины – 4,46 миллиарда.

Достаточна ли это сумма для таких служб

В годовом бюджете заложены относительно небольшие средства для обеспечения ГУР. В качестве примера Службе безопасности Украины в год выделили 15 миллионов. А вот в других государствах на разведку тратят гораздо большие суммы.

Сколько тратят на разведку в США

2 июня прошлого года Пентагон раскрыл бюджет на военную разведку в 2022 году. Согласно опубликованным документам, эта сумма должна составлять 23,3 миллиарда долларов. В конвертации в гривне это составляет чуть меньше 700 миллиардов.

Что известно о финансировании в Британии и Германии

Сколько на свой Центр военной разведки и безопасности тратит Великобритания неизвестно, поскольку эти данные засекречены. Однако еще в 1999 году бюджет составил 27 миллионов фунтов, за которые обеспечивали работу 484 работника. Однако тогда это было относительно молодое учреждение – основанное только за три года до этого.

В Германии же разведданные собирает Служба военной контрразведки. Пока данные о финансировании подразделения засекречены. Однако, согласно открытым источникам, в 2009 году на эту службу выделили 73 миллиона евро. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в 2019 году сообщил, что сейчас эти бюджеты в Германии достигают 730 миллионов в год.

Сколько тратит Россия

Страна, пытающаяся забрать нашу свободу, тоже не экономит на сборе данных. Например, в том 2019 году Генеральное разведывательное управление России получило 5 миллиардов долларов. Важно, что эта сумма касалась только оплаты сделок в других государствах.

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