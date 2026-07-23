В Федеральном ведомстве по защите конституции Германии (BfV) заявили, что российские спецслужбы готовят диверсии, а также нападения на руководителей таких предприятий.

Как Россия угрожает оборонным компаниям Германии?

В ведомстве напомнили, что весной 2026 года российское Минобороны обнародовало список из 21 европейской компании, которые обвинило в производстве и поставках дронов для Украины. В него вошли три немецких предприятия, а заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал их возможными целями для российских ударов.

По оценке BfV, появление этого списка могло быть связано с решением Германии и Украины усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Контрразведка также привела примеры вероятной деятельности российских агентов в Германии.

Весной правоохранители задержали нескольких подозреваемых. Одного из них подозревают в передаче России информации о военной помощи Украине, немецких компаниях, производящих дроны, а также о возможных целях для диверсий.

Еще двоих подозревают в слежке за человеком, чья компания поставляет в Украину беспилотники и комплектующие.

Отдельной целью российских спецслужб, по данным BfV, остаются военные объекты и логистические маршруты, по которым помощь доставляется в Украину.

В ведомстве отметили, что Россия все чаще использует так называемых "агентов низкого уровня" – людей без специальной подготовки, которых находят через мессенджеры и нанимают за небольшое вознаграждение для выполнения отдельных задач.

Среди других угроз BfV называет кибератаки, фишинговые сообщения, сбор геолокационных данных сотрудников, попытки обхода санкций и нападения со стороны радикальных группировок.

Контрразведка рекомендует оборонным предприятиям усилить физическую, информационную и кибербезопасность. Сотрудникам рекомендуют не разглашать в соцсетях место работы, служебные задачи и проекты, а также не использовать личные мессенджеры для рабочей переписки и сообщать о любых подозрительных действиях.

Напомним, что Украина и Германия официально договорились о совместном производстве реактивных ударных беспилотных летательных аппаратов "Барс".