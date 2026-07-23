У Федеральному відомстві із захисту конституції Німеччини (BfV) заявили, що російські спецслужби готувати диверсії, а також напади на керівників таких підприємств.

Як Росія загрожує оборонним компаніям Німеччини?

У відомстві нагадали, що навесні 2026 року російське міноборони оприлюднило список із 21 європейської компанії, які звинуватило у виробництві та постачанні дронів для України. До нього увійшли три німецькі підприємства, а заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв назвав їх можливими цілями для російських ударів.

За оцінкою BfV, поява цього списку могла бути пов'язана з рішенням Німеччини та України посилити співпрацю у сфері безпеки.

Контррозвідка також навела приклади ймовірної діяльності російських агентів у Німеччині.

Навесні правоохоронці затримали кількох підозрюваних. Одного з них підозрюють у передачі Росії інформації про військову допомогу Україні, німецькі компанії, які виробляють дрони, а також про можливі цілі для диверсій.

Ще двох підозрюють у стеженні за людиною, чия компанія постачає в Україну безпілотники та комплектуючі.

Окремою ціллю російських спецслужб, за даними BfV, залишаються військові об'єкти та логістичні маршрути, якими допомога доставляється до України.

У відомстві зазначили, що Росія дедалі частіше використовує так званих "агентів низького рівня" – людей без спеціальної підготовки, яких знаходять через месенджери та наймають за невелику винагороду для виконання окремих завдань.

Серед інших загроз BfV називає кібератаки, фішингові повідомлення, збір геолокаційних даних працівників, спроби обходу санкцій і напади з боку радикальних угруповань.

Контррозвідка рекомендує оборонним підприємствам посилити фізичну, інформаційну та кібербезпеку. Працівникам радять не розголошувати в соцмережах місце роботи, службові завдання та проєкти, а також не використовувати особисті месенджери для робочого листування й повідомляти про будь-які підозрілі дії.

Нагадаємо, що Україна та Німеччина офіційно домовилися про спільне виробництво реактивних ударних безпілотних літальних апаратів "Барс".