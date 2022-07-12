Может ли россия объявить войну или мобилизацию: прогноз ГУР

россия решила попугать Украину новыми сказками о своей мощи. Правда, во все угрозы оккупантов уже никто не верит.

российский диктатор владимир путин решил попугать Украину объявлением войны и мобилизацией в россии. Фантазии больного лидера россиян снова не имеют ничего общего с реальностью.

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россия не собирается проводить мобилизацию или объявлять войну

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, воплощать свои громкие угрозы российские оккупанты в ближайшее время не собираются. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, российский диктатор по-прежнему живет в своих фантазиях и боится признавать, что уже начал полномасштабную войну.

путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа,

– сказал Скибицкий.

Также представитель ГУР сообщил, что без объявления войны никакой всеобщей мобилизации оккупанты инициировать не будут. Как заявляли российские пропагандисты, всеобщую мобилизацию в россии могут объявить 15 июля.

Ранее Скибицкий сообщал, что беларусь не будет вступать в активные боевые действия против Украины, прихвостни россиян пытаются лишь помешать ВСУ отправить больше сил на Восток.

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