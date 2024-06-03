ГУР запустило портал "Война и санкции", на котором разоблачают спонсоров и соучастников войны

Главное управление разведки 1 июня запустило в работу портал "Война и санкции". На нем публикуют информацию о спонсорах и соучастниках российской агрессии.

Стоит отметить, что портал "Война и санкции" – единственный в мире, который содержит в публичном доступе всю информацию о спонсорах и соучастниках России. Как добавили в разведке, информация на портале будет постоянно обновляться и пополняться.

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Разведка создала портал, который разоблачает российские преступления

Как рассказали в пресс-службе ГУР, портал "Война и санкции" – это цифровое оружие, которое разоблачает Россию и ее сообщников, которые пытаются скрыть соучастие в захватнических агрессивных действиях.

Сейчас на портале обнародована информация в 2 разделах: "Похитители детей" и "Компоненты в оружии", в котором обнародовали данные об иностранных компонентах в российском оружии. Информацию об оккупантах, которые причастны к похищению несовершеннолетних, опубликовали к Международному дню защиты детей.

В разведке добавили, что со временем на портале появится и другая информация.

Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, которые перевозят оружие, краденую украинскую продукцию и причастны к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), на котором агрессор производит оружие, и многое другое,

– заявили в разведке.

Украинские разведчики уничтожили российские катера

Спецподразделение "Group 13" ГУР МО в ночь на 30 мая 2024 года нанесло немалые потери оккупантам. Так, спецназовцы разведки морскими дронами Magura V5 атаковали российские суда. Во время этой атаки под прицелом оказались катера ФСБ КС-701 "Тунец".

Сначала было известно, что украинские разведчики поразили 2 судна. Впрочем, впоследствии в ГУР МО сообщили, что под ударом оказались 4 КС-701 "Тунец", 2 из которых – уничтожены.

Известно, что эти скоростные катера россияне использовали для патрулирования Крымского моста. Что же касается потерь личного состава врага, то сейчас эта информация уточняется.