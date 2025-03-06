Администрация Трампа может начать делиться секретными данными с Россией, – NBC

Некоторые бывшие сотрудники американских спецслужб обеспокоены действиями администрации Трампа. Поскольку США могут больше не рассматривать Россию как главную угрозу, не исключено, что разведка сократит сбор данных в этом направлении.

Более того, администрация США может даже поделиться "некоторой чувствительной информацией" с Москвой. Об этом пишет NBC News, передает 24 Канал.

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Как реагируют спецслужбы партнеров

Трамп и его заместители все чаще повторяют тезисы России о войне и выражают надежду на расширение отношений США с Москвой. В ответ на приостановку военной помощи Украине, в частности в сфере разведки, некоторые американские союзники рассматривают возможность сокращения данных, которыми они делятся с Вашингтоном.

По словам источников, среди которых был один иностранный чиновник, союзники взвешивают этот шаг из-за опасений по защите иностранных агентов, чьи лица могут быть непреднамеренно раскрыты,

– сообщает NBC.

Израиль, Саудовская Аравия и 4 члена альянса "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания) исследуют вопрос пересмотра действующих протоколов обмена разведывательной информацией, учитывая "потепление отношений" администрации Трампа с Россией.

На данный момент продолжаются только дискуссии, никаких решений или публичных заявлений об изменениях в системе разведки нет. Соединенное Королевство, Канада и Израиль высоко ценят тесное сотрудничество с США и будут продолжать его в стратегических интересах, пишет NBC со ссылкой на официальные заявления.

США имеют непревзойденные разведывательные возможности, и именно поэтому существуют такие инициативы по обмену разведывательной информацией, как "Пять глаз",

– NBC цитирует представителя Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Хьюза.

Новый приоритет разведки США

Вероятно, теперь приоритетом американских спецслужб стали усилия по противодействию наркокартелям Мексики и других стран региона.

Пентагон уже разместил больше ресурсов на южной границе, в частности команду аналитиков, а ЦРУ начало наблюдательные полеты БПЛА над Мексикой.

Выступая в прошлом месяце на заседании рабочей группы ООН по вопросам кибербезопасности, высокопоставленная Госдепартамента США Лизил Франц не упомянула о России как о главной киберугрозе, а назвала только Китай и Иран.

В NBC отмечают, что в течение многих лет, в том числе и во время первой каденции Трампа, республиканская и демократическая администрации президентов США называли Россию одной из самых серьезных угроз для американской кибербезопасности.