Разведка США предупреждает об угрозе вторжения России в Украину с наступлением холодов, – СМИ

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия сосредоточила у украинских границ почти 100 тысяч военных. В свою очередь в американской разведке предупредили об усилении угрозы вторжения.

В Соединенных Штатах обратились к союзникам из Европы и сообщили, что действия страны-агрессора будут зависеть от погоды. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CBS News.

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Представители средств массовой информации отмечают, что потенциальное вторжение "может произойти через несколько недель, если не будет вмешательства со стороны Запада".

В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники американской разведки предупреждают, что на этот раз это может быть подготовкой к фактическому вторжению в регион Донбасс на востоке Украины,

– информируют журналисты.

Что говорят в США о скоплении войск на границе

В Соединенных Штатах продолжают выражать свое беспокойство из-за военной активности России вблизи границ Украины. Там также обеспокоены и заявлениями, которые звучат из Кремля.

США опасаются, что государство-агрессор может пойти на обострение ситуации зимой 2022 года.

В то же время в Вашингтоне решительно предупредили Москву, что любые ее военные действия будут иметь последствия. Зато Украине американская сторона выражает свою поддержку.