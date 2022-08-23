Разведка США узнала, что россия планирует ударить по гособъектам Украины в ближайшие дни, – СМИ

российские оккупанты готовят свой ответ на "хлопок" в Крыму и других временно оккупированных территориях. Как всегда, свои снаряды они хотят направить не на военные объекты.

Разведка Соединенных Штатов Америки сообщила о ближайших планах российских оккупантов. Как всегда, враг собирается атаковать мирное население.

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Что задумали российские оккупанты

Согласно данным разведки США, в ближайшее время российские оккупанты собрались нанести тяжелый удар по украинской инфраструктуре. Также под прицелом россиян оказались муниципальные объекты.

У нас есть информация о том, что россия планирует нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список россии в Украине, мы обеспокоены продолжающейся угрозой, которую российские удары несут для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

– говорится в сообщении.

Предостережения и меры безопасности в День Независимости

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут нанести масштабный удар по Украине. Уже с 22 августа начали действовать ограничения, направленные на гарантирование безопасности граждан и помеху врагу реализовать его преступный план.

В Киеве запретили проводить массовые мероприятия, а работников правительственного квартала с 22 по 26 августа попросили не приходить в офис и работать из дома. Все торжества ко Дню Государственного Флага (23 августа) и празднование Независимости Украины (24 августа) будут проводиться с привлечением минимального количества людей.

В Харьковской области комендантский час продлили с 19:00 по 07:00, а во Львовской области будут усиленно работать правоохранители. Жителям Николаева и Тернополя советуют поработать дистанционно, а массовые мероприятия ограничили или запретили на Буковине, Днепропетровщине, Запорожье, в Одессе и Луцке.

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Всех граждан просят избегать больших скоплений людей и немедленно идти в укрытие во время воздушной тревоги. Враг очень подлый и коварный, поэтому не стоит рисковать жизнью, чтобы в очередной раз получить этому доказательства.