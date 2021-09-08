Украинская разведка рассказала, что они непричастны к совершению так называемых "диверсий". Об этом рассказал пресс-секретарь ГУР Николай Красный в комментарии изданию.

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Не соответствуют действительности, – разведка о "диверсии" в Крыму

Николай Красный объяснил, что военная разведка Украины считает – упреки России касательно причастности ведомства к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму – это провокация.

Относительно заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинении их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности,

– заверил Красный.

Он также добавил, что это "комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки". Провокации осуществляют:

с целью обосновать проведение репрессивных мер против крымских татар,

а также не исключают активизации таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения.

Обратите внимание! 7 сентября российская ФСБ заявила, что якобы Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа.

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