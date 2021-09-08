Українська розвідка розповіла, що вони непричетні до здійснення так званих "диверсій". Про це розповів прессекретар ГУР Микола Красний у коментарі виданню.

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Не відповідають дійсності, – розвідка про "диверсії" в Криму

Микола Красний пояснив, що воєнна розвідка України вважає – закиди Росії щодо причетності відомства до нібито диверсії на газогоні в окупованому Криму – це провокація.

Стосовно заяв російської сторони щодо затримання в Криму людей та звинувачення їх та Головного управління розвідки нібито у причетності до здійснення диверсії, можу заявити, що ці повідомлення не відповідають дійсності,

– запевнив Красний.

Він також додав, що це "комплекс системних провокацій проти нашої держави, проти Головного управління розвідки". Провокації здійнюють:

з метою обґрунтувати проведення репресивних заходів проти кримських татар;

а також не виключають активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення.

Зверніть увагу! 7 вересня російське ФСБ заявило, що нібито Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

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