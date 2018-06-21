Разведка сообщила о принудительных антиукраинских митингах на оккупированном Донбассе

Боевики завтра – в день начала войны СССР с Германией, запланировали провести на оккупированных территориях антиукраинские митинги с привлечением съемочных групп российских телеканалов.

Об этом со ссылкой на информацию разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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"22 июня в крупных городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", – сказал Мотузяник.

По данным разведки, командование РФ на Донбассе продолжает проводить пропагандистские массовые мероприятия с их освещением в российских СМИ. По словам Мотузяника, для подготовки пропагандистских материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие схватили бывшего офицера Вооруженных сил Украины Алексея Бидусенко, который в прошлом году перешел на сторону пророссийских боевиков.