Розвідка повідомила про примусові антиукраїнські мітинги на окупованому Донбасі

Бойовики завтра – у день початку війни СРСР з Німеччиною, запланували провести на окупованих територіях антиукраїнські мітинги із залученням знімальних груп російських телеканалів.

Про це з посиланням на інформацію розвідки повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Читайте також: СБУ затримала російських шпигунів у Миколаївській області

"22 червня у великих містах тимчасово окупованих територій заплановано проведення примусових антиукраїнських мітингів за участю місцевого населення та військовослужбовців російських окупаційних військ", – сказав Мотузяник.

За даними розвідки, командування РФ на Донбасі продовжує проводити пропагандистські масові заходи з їх висвітленням у російських ЗМІ. За словами Мотузяника, для підготовки пропагандистських матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прибули кореспонденти та знімальні групи провідних російських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці схопили колишнього офіцера Збройних сил України Олексія Бідусенка, який минулого року перейшов на бік проросійських бойовиків.