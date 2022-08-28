путин увеличил количество войск: британская разведка рассказала, поможет ли это ему в войне

Указ владимира путина об увеличении количества штатных военных вряд ли существенно отразится на способности россии в войне против Украины. россия потеряла десятки тысяч военных, а новых контрактников – мало.

россия потеряла десятки тысяч военных

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 28 августа. В Британии подвергли сомнению недавний указ путина об увеличении российской армии.

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В разведке Британии рассуждают, как россия будет увеличивать численность своей армии, в частности путем призыва или рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников.

Но в любом случае, в условиях действующего законодательства этот приказ вряд ли существенно поможет россии увеличить ее боевые способности в Украине,

– говорится в сообщении разведки Минобороны Британии.

Отмечается, что в Украине россия потеряла десятки тысяч военных и одновременно новых контрактников – мало. Также разведчики отмечают, что российские призывники, по крайней мере, технически не обязаны выполнять задачи за пределами территории россии.

Однако известно, что россия бросает на фронт неподготовленных призывников, которых заставляют заключать контракты.

Потери россии и увеличение армии: что известно

российский диктатор владимир путин 25 августа подписал указ об увеличении армии россии. Приказ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Штат вражеской армии увеличится на 137 тысяч человек – до 1 150 628 военных.

В то же время россия продолжает нести рекордные потери в войне против Украины. По состоянию на утро 28 августа известно о ликвидации не менее 46 700 российских оккупантов.

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