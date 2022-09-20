В ГУР назвали факторы, от которых зависит окончание войны

Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины по меньшей мере до следующего лета. Окончание войны зависит от нескольких факторов, среди которых и санкции.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий оценил, сколько продлится война россии против Украины. По его словам, прогнозы базируются на определенных статистических данных.

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Санкции уже повлияли на производство российских ракет

Генерал-майор объяснил, что учитывается информация о силах ВСУ и противника. В частности, какие группировки действуют против нас, есть запасы и резервы, в том числе запасы боеприпасов, вооружения в ВСУ.

Вадим Скибицкий заявил, что многое будет зависеть от помощи Украине и санкций, введенных против россии.

Очень многое будет зависеть от международной помощи, прежде всего, боеприпасами, вооружением и военной техникой. Также от действующих санкций и в дальнейшем будут введены против российской федерации,

– сказал представитель ГУР МО.

Генерал-майор подчеркнул, на сегодняшний день санкции "очень эффективно работают против военно-оборонного комплекса россии". По его словам, санкции ударили по производству ракетного вооружения противника.

Ресурс у россии тоже исчерпывающий

Вадим Скибицкий отметил, что украинская разведка отслеживает, удается ли россии производить новое вооружение. В то же время он отметил, что у россии до сих пор есть потенциал воевать до лета.

Главное управление разведки Минобороны Украины постоянно отслеживает, насколько россии удается производить новое вооружение – те же "Калибры", "Искандеры", крылатые ракеты, применяемые против нашего государства. Санкции действуют – но потенциала российской федерации еще хватит как минимум до лета следующего года,

– сказал генерал-майор.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что в дальнейшем все будет зависеть от назвавшихся факторов. Он подчеркнул, что ресурс у россии тоже исчерпывающий.

"Мы будем пытаться нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", – резюмировал он.

Когда могут закончиться боевые действия в Украине

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в июне прогнозировал, что к концу 2022 года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Также Буданов отмечал, что в августе будут первые видимые результаты в пользу Украины.

Как известно, в конце августа – начале сентября ВСУ прорвали первую линию обороны врага. После этого началось наступление на Херсон, а также контрнаступление в Харьковской области. В результате наступления ВСУ уволили почти всю Харьковщину.

В эстонской разведке тоже прогнозируют, что активные боевые действия в Украине закончатся, когда наступит плохая погода. В то же время, война в Украине до весны будет происходить в статическом виде.

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