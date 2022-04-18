В разведке сообщили, какое оружие необходимо Украине для защиты
18 апреля 2022 , 11:22Читати новину українською
Источник:Главное управление разведки МО Украины
В главном управлении разведки сообщили, какое оружие необходимо Украине для защиты. Прежде всего – артиллерийские системы.
Кроме этого нужны танки. Об этом рассказал глава Министерства разведки 18 апреля.
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По словам министра, многие артиллерийские системы имеют Германия.
Нужны артиллерийские системы – немецкая армия в них особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники,
– рассказал Кирилл Буданов.
Другое необеденное оружие – это стандартное оборудование. Например, зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка и т.д.
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