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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Разведки США и Великобритании рассказали, как себя будет вести Россия

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Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

После завершения Чемпионата мира по футболу и после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, спецслужбы Российской Федерации (РФ) планируют наращивать операции, ориентированные на западные страны.

Об этом сообщает CNN.

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В разведке сообщили, что относительное затишье со стороны России было связано с ЧМ-2018, который проходил в РФ.

Также один из сотрудников американской разведки сообщил, что российские официальные лица не хотели, чтобы громкие инциденты отвлекали от престижа проведения крупнейшего в мире спортивного мероприятия.

"Россия сделала то же самое на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году", – отметил он.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. В конце 2017 года издание The New York Times сообщило, что расследование о вероятной связи штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 года помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Британии Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила о случившемся ФБР.

Теги: Новости политики Новости России Новости США
Источник: 24 Канал
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