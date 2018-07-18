Розвідка США і Великобританії розповіли, як себе поводитиме Росія

Після завершення Чемпіонату світу з футболу і після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа, спецслужби Російської Федерації (РФ) планують нарощувати операції, орієнтовані на західні країни.

Про це повідомляє CNN.

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У розвідці повідомили, що відносне затишшя з боку Росії було пов'язано з ЧС-2018, який проходив в РФ.

Також один із співробітників американської розвідки повідомив, що російські офіційні особи не хотіли, щоб гучні інциденти відволікали від престижу проведення найбільшого в світі спортивного заходу.

"Росія зробила те ж саме на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році", – зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.