Разведывательная группа ВСУ задержала четырех российских военных на Херсонщине

На странице группи войск "Юг" сообщили, что на территории Херсонской области разведывательная группа ВСУ задержала 4 военнослужащих России.

Согласно информации, военнослужащих страны-оккупанта допрашивают.

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Целью является получение информации о принадлежности их к конкретному подразделению вооруженных сил России, состоянии укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом.



Пленный российский военный / Фото Группы войск "Юг"

Полученная информация может помочь спрогнозировать дальнейшие действия противника по его продвижению на территории Херсонской области.

Также планируется установить личные данные захваченных российских военнослужащих для дальнейшего обмена пленными.

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