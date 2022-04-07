Згідно з інформацією, наразі з військовослужбовцями країни-окупанта ведуть допити.
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Його метою є отримання інформації щодо приналежності їх до конкретного підрозділу збройних сил Росії, стану укомплектованості озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та особовим складом.
Полонений російський військовий / Фото Угруповання військ "Південь"
Отримана інформація може допомогти спрогнозувати подальші дії противника щодо його просування по території Херсонської області.
Також планують встановити особисті дані захоплених російських військовослужбовців для подальшого обміну полоненими.
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