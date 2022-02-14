Разведывательный беспилотник США патрулирует небо над Украиной: какой маршрут

Американский стратегический беспилотник Global Hawk следит за ситуацией в Украине. Мониторит, в частности, обстановку возле границ с Россией и Беларусью, а также на линии фронта.

Об этом свидетельствуют данные сайта отслеживания полетов Flightradar24. Там указано, что американский беспилотник движется на высоте около 17 километров.

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Как двигался беспилотник США

Вечером 13 февраля Global Hawk покинул авиабазу Сигонелла, расположенную на итальянском острове Сицилия. Пролетев над Грецией, Болгарией и Румынией он вошел в воздушное пространство Украины. Сначала беспилотник двигался по такому маршруту: Ровно – Киев – Полтава – Токмак – Никополь – Николаев – Вознесенск.

Затем разведxbr США развернулся в обратном направлении. 14 февраля по состоянию на 15:15 беспилотник продолжает выполнять задачи в украинском воздушном пространстве – он находится между Тернополем и Ивано-Франковском.



Как Global Hawk движется над Украиной / Скриншот

Стоит заметить, что после начала российской агрессии беспилотники RQ-4A Global Hawk уже несколько раз совершали полеты над Украиной. Обычно они несколько часов курсируют с севера на юг вдоль линии разграничения, но не пересекают ее.

Что стоит знать о беспилотнике Global Hawk

Источник: "Википедия"

Это стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Он в течение 30 часов может осуществлять патрулирование на высоте до 18 000 метров. Производится фирмой Northrop Grumman (США).

Первый беспилотник Global Hawk передали американским Военно-морским силам в 2004 году. Весной 2006 года аппарат приступил к выполнению боевых задач.

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