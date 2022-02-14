Про це свідчать дані сайту для відстежування польотів Flightradar24. Там вказано, що американський безпілотник рухається на висоті у близько 17 кілометрів.

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Як рухався безпілотник США

Ввечері 13 лютого Global Hawk покинув авіабазу Сігонелла, розташовану на італійському острові Сицилія. Пролетівши над Грецією, Болгарією та Румунією він увійшов до повітряного простору України. Спочатку безпілотник рухався за таким маршрутом: Рівне – Київ – Полтава – Токмак – Нікополь – Миколаїв – Вознесенськ.

Потім розвідувальник США розвернувся у зворотньому напрямку й патрулював ситуацію над різними містами. 14 лютого станом на 15:15 безпілотник продовжує виконувати завдання в українському повітряному просторі – він між Тернополем та Івано-Франківськом.



Як Global Hawk рухається над Україною / Скриншот

Варто зауважити, що після початку російської агресії безпілотники RQ-4A Global Hawk вже кілька разів здійснювали польоти над Україною. Зазвичай вони кілька годин курсують з півночі на південь уздовж лінії розмежування, але не перетинають її.

Що варто знати про безпілотник Global Hawk

Джерело: "Вікіпедія"

Це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Він упродовж 30 годин може здійснювати патрулювання на висоті до 18 000 метрів. Виробляється фірмою Northrop Grumman (США).

Перший безпілотник Global Hawk передали американським військово-морським силам у 2004 році. Навесні 2006 року апарат приступив до виконання бойових завдань.

Зверніть увагу! Напередодні над Україною літав інший американський літак-розвідник – Boeing RC-135V Rivet Joint. Він також спочатку рухався на Схід, а потім – повертався за аналогічною траєкторією.

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