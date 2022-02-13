Про це свідчать дані сервісу Flightradar 24. Літак-розвідник США пролітає над Україною на тлі загрози нового вторгення Росії.

Зверніть увагу Україна радить авіакомпаніям уникати польотів над Чорним морем

Подробиці про літак-розвідник

Судячи з даних у мережі, мовиться про американський літак Boeing RC-135V Rivet Joint з реєстраційним номером 64-14844. Він рухається зі швидкістю 774 кілометри на годину й тримається на висоті у близько 9500 метрів.

Близько 15:30 повітряне судно пролетіло над Полтавою. Станом на 16:00 він перебував над Покровським, що у Дніпропетровській області. Куди прямує американський літак – невідомо.



Інформація про політ / Скриншот



Де літак перебував перед 16:00 / Скриншот

Таке вже було у січні 2022 року

Літаки Військово-повітряних сил США у небі над Україною бачили й раніше. Наприклад, наприкінці січня 2022 року. Тоді він також прямував у бік лінії розмежування на Донбасі. За Пермомайським судно розвернулося й полетіло у напрямку Мелітополя. Пізніше повернуло на Захід й прямувало до кордону з Молдовою. Після цього – розвернулося й відправилося назад тим же треком, як і раніше.

Довідка. ВПС США та Королівські ВПС Великої Британії використовують Boeing RC-135V Rivet Joint для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Проблеми з авіасполученням з Україною

13 лютого літак української авіакомпанії SkyUp, що летів до Києва, був змушений здійснив вимушену посадку у Молдові. Це сталося, оскільки лізингодавець заборонив летіти в Україну. Згодом у SkyUP припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого через загрозу нападу Росії.

У мережі почали обговорювати нібито закриття авіасполучення з Україною. Мовляв, до цього може призвести те, що низка страхових компаній "відкликають гарантії на перельоти". Натомість у Міністерстві інфраструктури підкреслили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. Тож поширені заяви є фейковими.