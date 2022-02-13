Про це свідчать дані сервісу Flightradar 24. Літак-розвідник США пролітає над Україною на тлі загрози нового вторгення Росії.
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Подробиці про літак-розвідник
Судячи з даних у мережі, мовиться про американський літак Boeing RC-135V Rivet Joint з реєстраційним номером 64-14844. Він рухається зі швидкістю 774 кілометри на годину й тримається на висоті у близько 9500 метрів.
Близько 15:30 повітряне судно пролетіло над Полтавою. Станом на 16:00 він перебував над Покровським, що у Дніпропетровській області. Куди прямує американський літак – невідомо.
Інформація про політ / Скриншот
Де літак перебував перед 16:00 / Скриншот
Таке вже було у січні 2022 року
Літаки Військово-повітряних сил США у небі над Україною бачили й раніше. Наприклад, наприкінці січня 2022 року. Тоді він також прямував у бік лінії розмежування на Донбасі. За Пермомайським судно розвернулося й полетіло у напрямку Мелітополя. Пізніше повернуло на Захід й прямувало до кордону з Молдовою. Після цього – розвернулося й відправилося назад тим же треком, як і раніше.
Проблеми з авіасполученням з Україною
13 лютого літак української авіакомпанії SkyUp, що летів до Києва, був змушений здійснив вимушену посадку у Молдові. Це сталося, оскільки лізингодавець заборонив летіти в Україну. Згодом у SkyUP припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого через загрозу нападу Росії.
У мережі почали обговорювати нібито закриття авіасполучення з Україною. Мовляв, до цього може призвести те, що низка страхових компаній "відкликають гарантії на перельоти". Натомість у Міністерстві інфраструктури підкреслили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. Тож поширені заяви є фейковими.