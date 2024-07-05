Разведывательный дрон России залетел в Киевскую область, – Воздушные силы

Россия запускает по Украине ударные и разведывательные дроны. В частности, один из них залетел на Киевщину.

Днем 5 июля стало известно, что вражеский разведывательный дрон залетел в Киевскую область. Об этом заявили в Воздушных силах.

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Возможна работа ПВО

Кроме этого, в Воздушных силах предупредили о возможной работе сил противовоздушной обороны по разведывательному беспилотному летательному аппарату.

Сейчас о сбивании дрона не сообщают.

В сети пишут, что в Киевской области запустили гражданский дельтаплан. Официального подтверждения этому нет.

Ранее в части областей Украины объявляли воздушную тревогу. Была угроза ракетных ударов. В частности, Воздушные силы и мониторинговые каналы писали о ракете курсом на Вознесенский район Николаевской области. Она прекратила свое существование. После этого сразу начали объявлять отбои.

Кроме этого, Россия ночью запускала ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Известно, что агрессор запустил 32 дрона, но все из них сбили силы противовоздушной обороны. В частности, два из них уничтожили в небе над Черкасской областью. Там, к счастью, обошлось без попаданий.