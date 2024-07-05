Вдень 5 липня стало відомо, що ворожий розвідувальний дрон залетів у Київську область. Про це заявили у Повітряних силах.

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Можлива робота ППО

Крім цього, у Повітряних силах попередили про можливу роботу сил протиповітряної оборони по розвідувальному безпілотному літальному апараті.

Наразі про збиття дрона не повідомляють.

У мережі пишуть, що у Київській області запустили цивільний дельтаплан. Офіційного підтвердження цьому немає.

Раніше у частині областей України оголошували повітряну тривогу. Була загроза ракетних ударів. Зокрема, Повітряні сили та моніторингові канали писали про ракету курсом на Вознесенський район Миколаївщини. Вона припинила своє існування. Після цього одразу почали оголошувати відбої.

Крім цього, Росія вночі запускала ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Відомо, що агресорка запустила 32 дрони, але всі з них збили сили протиповітряної оборони. Зокрема, два з них знищили у небі над Черкащиною. Там, на щастя, обійшлося без влучань.