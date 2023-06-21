Подробности сообщили журналисты 21 июня. Цель присутствия американского разведывательного БПЛА в воздушном пространстве пока неизвестна.

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Как известно, Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Одна из основных задач этого БПЛА – раскрытие районов ПВО.

Заметим, что США продолжают собирать разведданные, которые очень важны для Украины. Однако после того, как Штаты потеряли в Черном море дрон MQ-9 Reaper, американцы решили направить в эту же зону другой беспилотник – RQ-4 Global Hawk.

Командование ВВС США использует аппараты типа Global Hawk для разведки вдоль линии разграничения на Донбассе, а также для наблюдения за русскими кораблями в районе Черного моря, на Балтике и Средиземноморье.

Что известно об сбитии дрона MQ-9 Reaper