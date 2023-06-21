Деталі повідомили журналісти 21 червня. Мета присутності американського розвідувального БпЛА у повітряному просторі наразі невідомо.

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Як відомо, Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR. Одне з основних завдань цього БпЛА – розкриття районів ППО.

Зауважимо, що США продовжують збирати розвіддані, які дуже важливі для України. Однак після того, як Штати втратили в Чорному морі дрон MQ-9 Reaper, американці вирішили направити в цю ж зону інший безпілотник – RQ-4 Global Hawk.

Командування ВПС США використовує апарати типу Global Hawk для розвідки вздовж лінії розмежування на Донбасі, а також для спостереження за російськими кораблями в районі Чорного моря, на Балтиці і в Середземномор'ї.

Що відомо про збиття дрона MQ-9 Reaper