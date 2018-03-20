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Развитие космической отрасли в Украине: создали ли необходимые условия для украинских ученых

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Украинский самолет "Руслан" перевозил детали к Falcon Илона Маска, а наши инженеры работают в NASA над современными мировыми разработками. Астронавт Рэнди Брезник поднял сине-желтый флаг на орбите. Отношения Украины и космоса сейчас достаточно субъективны. Пока нет глобальной единой стратегии развития, однако, какие перспективы существуют для космической отрасли в Украине?

Ракета-носитель "Зенит-3SL" стартовала с Байконура с ангольским спутником. Это один из пяти прошлогодних запусков в космос полностью или частично украинских ракет. 5 пусков – это не более 5% от всех космических стартов в прошлом году в мире.

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Но украинских "Зенитов" запустят лишь 12. Из-за войны на Донбассе финально ракеты будут собирать аж в Штатах, но пользоваться ими будут только до тех пор, пока в России не появится аналог.

Наши партнеры всегда сравнивают и всегда ищут альтернативные варианты. Если за 10-12 лет они не смогли ничем нас заменить, то мы – конкурентоспособны,
– отметил председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко.

К 2014 году первую скрипку в космических пусках для Украины играл проект "Морской старт": 36 пусков с платформы в Тихом океане за 15 лет. Однако он обанкротился в 2009 году и уже два года вся инфраструктура принадлежит российской частной компании S7 Space.

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Впрочем, в космическом агентстве надеются, что к исчезновению "Морского старта" для украинских ракет появится альтернатива. Это уже будет совместный проект с канадцами, и если все пойдет по планам, не позднее 2022 года первая ракета сможет взлететь в космос. Хотя запуск возможен и в 2020 году. Космодром за 112 миллионов долларов хотят построить в канадской провинции Новая Шотландия.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Техно Космос
Источник: 24 Канал
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