Развлекаются, как могут: в России устроили чемпионат по мужским пощечинам
В российском Красноярске состоялся чемпионат по мужским пощечинам в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show. Суть соревнований: двое мужчин стоят друг перед другом и по очереди дают сопернику пощечину.
Мужчины стараются удержать равновесие после удара с помощью тумбы, которая стоит между ними. Побеждает тот, кто с одного удара выбил из равновесия соперника.
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Чемпионом на этот раз стал Василий Камоцкий (прозвище "Пельмень"), который получил главный приз – 30 тысяч рублей (12 тысяч 600 гривен).
Смотрите видео с российского чемпионата из мужских пощечин:
Очевидцы публикуют видео с турнира в социальных сетях и смеются над такими соревнованиями.
Красноярск. Чемпионат по мужским пощечинам. Будни долбо * бов,
– прокомментировал чемпионат Twitter-пользователь Сталингулаг.