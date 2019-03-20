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      Развлекаются, как могут: в России устроили чемпионат по мужским пощечинам

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      В России устроили чемпионат по мужским пощечинам
      В России устроили чемпионат по мужским пощечинам / 360tv.ru

      В российском Красноярске состоялся чемпионат по мужским пощечинам в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show. Суть соревнований: двое мужчин стоят друг перед другом и по очереди дают сопернику пощечину.

      Мужчины стараются удержать равновесие после удара с помощью тумбы, которая стоит между ними. Побеждает тот, кто с одного удара выбил из равновесия соперника.

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      Чемпионом на этот раз стал Василий Камоцкий (прозвище "Пельмень"), который получил главный приз – 30 тысяч рублей (12 тысяч 600 гривен).

      Смотрите видео с российского чемпионата из мужских пощечин:

      Очевидцы публикуют видео с турнира в социальных сетях и смеются над такими соревнованиями.

      Красноярск. Чемпионат по мужским пощечинам. Будни долбо * бов,
      – прокомментировал чемпионат Twitter-пользователь Сталингулаг.

       

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      Теги: Новости России Новости Спорта Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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