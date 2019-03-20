Развлекаются, как могут: в России устроили чемпионат по мужским пощечинам

В российском Красноярске состоялся чемпионат по мужским пощечинам в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show. Суть соревнований: двое мужчин стоят друг перед другом и по очереди дают сопернику пощечину.

Мужчины стараются удержать равновесие после удара с помощью тумбы, которая стоит между ними. Побеждает тот, кто с одного удара выбил из равновесия соперника.

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Чемпионом на этот раз стал Василий Камоцкий (прозвище "Пельмень"), который получил главный приз – 30 тысяч рублей (12 тысяч 600 гривен).

Смотрите видео с российского чемпионата из мужских пощечин:

Очевидцы публикуют видео с турнира в социальных сетях и смеются над такими соревнованиями.

Красноярск. Чемпионат по мужским пощечинам. Будни долбо * бов,

– прокомментировал чемпионат Twitter-пользователь Сталингулаг.

Красноярск. Чемпионат по мужским пощёчинам. Будни долбоёбов pic.twitter.com/ybBvHFpCho — Сталингулаг (@StalinGulag) 19 марта 2019 г.

ДЕБИЛИЗАЦИЯ НАРОДА... В Красноярске прошел чемпионат по мужским пощечинамhttps://t.co/s0dfaUcXi8 — Светлана (@Svellitta) 19 марта 2019 г.

Хороший тамада. И конкурсы интересные...

В Красноярске прошёл чемпионат по пощечинам Siberian Power Show pic.twitter.com/JYagCmrLus — RapNews (@Rapnewspro) 19 марта 2019 г.

Вместо чемпа по пощёчинам, устроить чемпионат по "Клавой по ебалу" — filimon (@filimon_19) 20 марта 2019 г.

чемпионат по пощечинам это максимально русское занятие от которого веет рекой дубравушкой и бабушкиными кулебяками — егор скульптура (@uncgeorge) 19 марта 2019 г.