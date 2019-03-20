Розважаються, як можуть: у Росії влаштували чемпіонат з чоловічих ляпасів

У російському Красноярську відбувся чемпіонат з чоловічих ляпасів у межах спортивного фестивалю Siberian Power Show. Суть змагань: двоє чоловіків стоять один перед одним і по черзі дають суперникові ляпаса.

Чоловіки намагаються тривати рівновагу після удару за допомогою тумби, яка стоїть між ними. Перемагає той, хто з одного удару збив з рівноваги суперника.

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Чемпіоном цього разу став Василь Камоцький (прізвисько "Пельмень"), який отримав головний приз – 30 тисяч рублів (12 тисяч 600 гривень).

Дивіться відео з російського чемпіонату з чоловічих ляпасів:

Очевидці публікують відео з турніру в соціальних мережах та глузують із таких змагань.

Красноярськ. Чемпіонат з чоловічих ляпасів. Будні довбо*обів,

– прокоментував чемпіонат Twitter-користувач Сталінгулаг.

Красноярск. Чемпионат по мужским пощёчинам. Будни долбоёбов pic.twitter.com/ybBvHFpCho — Сталингулаг (@StalinGulag) 19 марта 2019 г.

ДЕБИЛИЗАЦИЯ НАРОДА... В Красноярске прошел чемпионат по мужским пощечинамhttps://t.co/s0dfaUcXi8 — Светлана (@Svellitta) 19 марта 2019 г.

Хороший тамада. И конкурсы интересные...

В Красноярске прошёл чемпионат по пощечинам Siberian Power Show pic.twitter.com/JYagCmrLus — RapNews (@Rapnewspro) 19 марта 2019 г.

Вместо чемпа по пощёчинам, устроить чемпионат по "Клавой по ебалу" — filimon (@filimon_19) 20 марта 2019 г.

чемпионат по пощечинам это максимально русское занятие от которого веет рекой дубравушкой и бабушкиными кулебяками — егор скульптура (@uncgeorge) 19 марта 2019 г.