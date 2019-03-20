Розважаються, як можуть: у Росії влаштували чемпіонат з чоловічих ляпасів
У російському Красноярську відбувся чемпіонат з чоловічих ляпасів у межах спортивного фестивалю Siberian Power Show. Суть змагань: двоє чоловіків стоять один перед одним і по черзі дають суперникові ляпаса.
Чоловіки намагаються тривати рівновагу після удару за допомогою тумби, яка стоїть між ними. Перемагає той, хто з одного удару збив з рівноваги суперника.
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Чемпіоном цього разу став Василь Камоцький (прізвисько "Пельмень"), який отримав головний приз – 30 тисяч рублів (12 тисяч 600 гривень).
Дивіться відео з російського чемпіонату з чоловічих ляпасів:
Очевидці публікують відео з турніру в соціальних мережах та глузують із таких змагань.
Красноярськ. Чемпіонат з чоловічих ляпасів. Будні довбо*обів,
– прокоментував чемпіонат Twitter-користувач Сталінгулаг.