Разворовали 20 миллионов: полиция раскрыла схему на модернизации Днестровской ГАЭС

Правоохранителям удалось разоблачить должностных лиц на присвоении средств, которые выделили для модернизации Днестровской ГАЭС. Нанесенный ущерб оценивается около 20 миллионов гривен.

По данным правоохранителей, злоумышленники привлекли к выполнению субподрядных работ ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, которые имели признаки фиктивности. В свою очередь те завысили объем выполненных работ и стоимость товаров.

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В полиции рассказали, что должностные лица 2 организаций присвоили средства, которые должны были пойти на модернизацию Днестровской ГАЭС. Например, 2 договора на модернизацию заключили без проведения тендера.

Правоохранители провели 8 обысков в Киеве, а также на территории Киевской и Хмельницкой областей.

Кроме того, полицейские изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, мобильные и печати различных субъектов хозяйствования.

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