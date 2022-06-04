Разворовывали гуманитарку: в Одесской области задержали представителей благотворительного фонда

В Одесской области задержан руководитель благотворительного фонда и его подчиненный. Их подозревают в хищении гумпомощи, назначенной украинским защитникам.

Руководитель одного из местных благотворительных фондов снабжал товарами военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесщины, но они не попадали на нужды обороны.

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Среди разворованного, что могло бы помочь на фронте: форма, устройства ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки и т.д.

Следователи из СБУ установили, что мужчина действительно продавал вещи, которые предоставлялись ему, как гуманитарная помощь.

Злоумышленников задержали с поличным

Оперативники СБУ задержали руководителя фонда и его партнера в момент реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 тысяч гривен.

В настоящее время главе фонда сообщили о подозрении за "незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи".

Фото с места происшествия: фото

СБУ разоблачает лиц, разворовывающих гуманитарку в других регионах

В мае 2022 года на Львовщине СБУ задержала Романа Матыса и Евгения Шпитко. Их заключили под стражу , обвинив в присвоении гуманитарной помощи и снаряжении для украинских защитников и защитниц. Также обоим инкриминируют присвоение пожертвований благотворителей. Речь идет о вкладах, поступивших на счета ОО "Юридическая сотня" и на личные банковские счета подозреваемых. Затем Матис вышел под залог. В то же время Шпитко до сих пор находится в СИЗО.

Руководителя ОО "Движение поддержки закарпатских военных" Галину Ярцеву тоже заподозрили в хищении гуманитарной помощи. По данным следствия, подозреваемая продала военное снаряжение , которое ее общественная организация получила бесплатно от иностранных партнеров, как гуманитарную помощь. Также представители фонда присвоили себе часть средств, которые им пересылали украинцы.

В Тернопольской области "братья-волонтеры" за пожертвования для ВСУ купили себе элитные автомобили . Мужчинам жертвовать небезразличные люди, ведь думали, что помогают украинским защитникам. Злоумышленники присвоили себе около 2 миллионов гривен.

В мае мошенники пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов . Их стоимость составляет более 12 миллионов гривен. Помощь от благотворительных организаций некоторые чиновники пытались продать через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов".

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