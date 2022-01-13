Разыскивает "Интерпол": пойманный на взятке чиновник экоинспекции числится в списках организации
Источник:"Думская"
В августе в Одесской области задержали и.о. начальника управления экологической инспекции Юго-Западного округа Владлена Гривенко на получении взятки в 5 тысяч долларов. Кроме этого, он оказался преступником, разыскиваемым "Интерполом".
Владлен Гривенко – гражданин Молдовы, сообщает издание "Думская" со ссылкой на Госбюро расследований.
По информации Госбюро, задержанный чиновник экоинспекции в Молдове уклонялся от уплаты налогов, совершал хулиганские действия и применял насилие, за что ему "светит" до 8 лет тюрьмы.
Государственное бюро расследований резюмировало, что задержанный чиновник экоинспекции в Молдове уклонялся от уплаты налогов, совершал хулиганские действия и применял насилие. За все совершенные поступки ему "светит" до 8 лет тюрьмы.
Чтобы избежать наказания, преступник получил гражданство Украины и устроился на руководящую должность в экоинспекции,
– говорится в сообщении издания.
СМИ подняли архивы и напомнили, что раньше Гривенко занимался так называемым экотерроризмом. Экоинспектор попался при получении взятки от владельца АЗС в Николаевской области. За неуплату "дани" он угрожал выписать бизнесмену запрет на работу заправки.В Украине против Гривенко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом), ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время вымогатель взятки находится под стражей.
Специалисты и раньше призывали ввести в Украине ответственность за экотерроризм. На сегодняшний день в Украине лишь четвертая часть экологических организаций настоящие, а все остальные открыто занимаются экотерроризмом и вымоганием денег у предприятий, сообщают экологические эксперты.