Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он предположил, что возможно свои действия в Белгородской области россияне согласовывают с Вооруженными Силами Украины.

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Качественная дезинформация

При планировании операции российским спецслужбам была вброшена дезинформация, что якобы идет подготовка операции в Курской области. В связи с этим россияне перебросили в Курск военных, которых планировали отправить в Бахмут.

Однако бойцы РДК и легиона "Свобода России" начали проводить операцию в Брянской и Белгородской областях, где российских солдат просто не было. Теперь россияне пытаются хоть как-то организовать оборону этих территорий.

Свитан подчеркнул, что это общая операция, хорошо продуманная и прекрасно выполненная. Вот что означает дезинформация и ИПСО.

"Это направление на Москву и крайне напуганных ид*отов. Там люди вообще не понимают, что идет война с Украиной", – сказал военный эксперт.

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Цель украинцев и россиян

По мнению Свитана, одна из главных задач ВСУ – уничтожение российской армии.

Российские добровольцы борются против оккупационного путинского режима. Их задача – освобождение территории России.

Развитие этой ситуации будет зависеть от оперативной ситуации, принимаемых решений и от действий российских войск.

Поскольку руководство России тяжело и долго принимает решения, то за это время "российские добровольцы освободят большую часть территорий",

– подытожил военный эксперт.

Что известно об "освобождении" Белгородщины