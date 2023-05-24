Однако в событиях в Белгородской области больше политики, чем войны. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. И хотя там происходили боеприкосновения и погибли люди, но политическая составляющая этих событий намного мощнее.

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Историческое событие

Он отметил, что впервые с июля 1944 года на территории бывшего Советского Союза появилась бронетехника и начались боеприкосновения россиян с россиянами. И в этом смысле это историческое событие, потому что война пришла на территорию России.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что прорыв в Белгородской области застал Кремль врасплох и разорвал информационное пространство. И это показало, что Россия не готова воевать на своей территории.

У пограничников техника стояла в боксах, а не в боевых порядках. Построенные на грунте линии обороны несли формализованный характер. На них не было личного состава, огневых точек. Блок-постов тоже не было. А блоки и "зубы дракона" стояли на обочине,

– подчеркнул военный эксперт.

Первая линия российских оборонительных укреплений проходит в 2 километрах от населенного пункта Гора-Подол. И силы РДК смогли ее преодолеть. Это свидетельствует о слабости укреплений и неукомплектованности профессиональным личным составом.

Действия РДК и легиона "Свобода России" вызвали панику не только среди местного населения Белгородщины, которые начали эвакуироваться оттуда. Но и среди высшего российского руководства.

Недалеко от населенного пункта Грайворон расположен объект под названием "Белгород-22". Это хранилище ядерных боеприпасов. В частности, артиллерийских – выстрелов для самоходных орудий артиллерии "Пион" и минометов,

– отметил Жданов.

После инцидента в Белгородской области это хранилище начали экстренно вывозить. Такой приказ мог дать только Генштаб минобороны России. Это означает, что военное руководство России не уверено, что эти склады можно надежно защитить.

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Россия не имеет войска

В то же время, бойцы легиона "Свобода России" отмечают, что резервов в России для реагирования на военные кризисы нет. Все военнослужащие находятся на Украине. Те же, кто в России, либо имеют ранения, либо это мобилизованные, проходящие подготовку на полигонах.

РДК и легион "Свобода России" также получали подкрепление 23 мая. Не исключено, что со стороны России, ведь есть российские политические силы, поддерживающие их олигархи и силовики.

Если бы не было поддержки внутри России, эта операция не начиналась бы,

– предположил военный эксперт.

Россия пыталась спасти ситуацию с помощью спецназа Главного разведуправления минобороны. Именн спецназ пробует держать там оборону. Но это не пехота, они не могут воевать в окопной войне.

Также в Генштабе России сообщили о снятии с фронта 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Сейчас она находится в Луганском направлении.

"Россия оказалась в ситуации, когда у нее нет войска. И теперь для того, чтобы защитить собственную территорию, нужно снимать силы с оккупированных территорий", – отметил Олег Жданов.

Важно! В ГУР Украины подтвердили информацию о намерении России перебросить с оккупированных территорий свои подразделения в пределе собственной границы. Однако это не слишком быстрый процесс.

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