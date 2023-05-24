Об этом рассказали бойцы РДК и легиона "Свобода России", сообщает Анна Черненко, корреспондентка 24 канала.

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В России дырявая граница

Стоит отметить, что в тот же день, как РДК и легион "Свобода России" пересекли украинско-российскую границу, в местном министерстве внутренних дел срочно объявили план "Эдельвейс". Для розыска "диверсантов" немедленно начали собирать всех правоохранителей и силовиков.

Однако уже на следующий день контртеррористическую операцию в регионе свернули, ведь якобы достигли поставленных целей: ликвидировали диверсантов и остановили прорыв ДРГ. Это прокомментировали и бойцы, начавшие "освобождение" регионов России от путинского режима.

Они отметили, что заявления, в частности, о защите российских территорий, что подхватили и российские СМИ, не более чем фикция.

Интересно, что с утверждением о "дырявой" границе страны-террористки согласился экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Одной из причин незащищенности границ он назвал то, что значительная часть местных военных находится сегодня на территории Украины.

Главное, что мы можем с этого понять, – границы России не охраняются. Некому. Всех пограничников, вероятно, бросили на фронт, где они были уничтожены. Помните, еще была информация, что Россия хочет что-то вроде народных дружин организовать, чтобы они охраняли границы,

– рассказал Жирнов.

Целью операции был не Белгород

Также бойцы поделились, что на самом деле их целью не был захват областного центра Белгородщины. Вместо этого они себя проверили боем и, заметим, довольно успешно, ведь зашли не в один российский населенный пункт.

Более того, в Российском добровольческом корпусе и легионе "Свобода России" подчеркнули, что такая вылазка на территорию страны-оккупантки была не последней.

Отметим, что с этим согласился и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что ряд российских областей, в частности, Брянская, Курская и Воронежская, не будут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока Украина не одержит победу.

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