Но такие действия российских добровольцев очень помогают украинской армии. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

К теме Основная угроза кремлевскому режиму: чем могут закончиться операции в Белгородщине

"Они нам очень помогают, поскольку растягивают внимание российского командования и сил. Вытаскивают некоторые силы с нашего фронта, а это уже хорошо", – уверен Свитан.

Какая ситуация на Белгородщине: смотрите видео

Военный эксперт отметил, что это достаточно положительный момент. Летчик-инструктор добавил, что Украине вообще не нужна Россия – без Путина или с ним.

Буряты определились – за свободную Бурятию. Татары определились – за свободный Татарстан. Пусть эти россияне определяются – за свободный Белгород, за свободную Белгородскую землю, Брянщину, Курщину,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Что происходит на Белгородщине