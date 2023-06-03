Но такие действия российских добровольцев очень помогают украинской армии. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Они нам очень помогают, поскольку растягивают внимание российского командования и сил. Вытаскивают некоторые силы с нашего фронта, а это уже хорошо", – уверен Свитан.

Какая ситуация на Белгородщине: смотрите видео

Военный эксперт отметил, что это достаточно положительный момент. Летчик-инструктор добавил, что Украине вообще не нужна Россия – без Путина или с ним.

Буряты определились – за свободную Бурятию. Татары определились – за свободный Татарстан. Пусть эти россияне определяются – за свободный Белгород, за свободную Белгородскую землю, Брянщину, Курщину,
– сказал полковник запаса ВСУ.

Что происходит на Белгородщине

  • Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" провели очередной рейд 1 июня в Белгородской области. Аналитики Института изучения войны убеждены, что реакция российских властей на рейды добровольцев свидетельствует о "повышеннуой тревоге" о войне в Украине в обществе и инфопространстве.
  • Бойцы РДК и легиона "Свобода России" впервые использовали танки на территории страны-агрессора.
  • Российская армия продолжает хаотично обстреливать Белгородщину. Оккупанты пытаются ударить по российским добровольцам и бьют по своим же населенным пунктам. Так 3 июня российская армия обстреляла из артиллерии Шебекино, Новую Таволжанку, Муром и другие.
  • Россияне паникуют и истерят по поводу событий в Белгородской области. Население страны-агрессора не осознает очевидных вещей, ведь российская пропаганда им столь "промыла" мозг. По словам российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, россияне сейчас убегают из Шебекино.