Та такі дії російських добровольців дуже допомагають українській армії. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Вони нам дуже допомагають, оскільки розтягують увагу російського командування та сил. Витягають деякі сили із нашого фронту, а це вже добре", – впевнений Світан.

Яка ситуація на Бєлгородщині: дивіться відео

Військовий експерт зауважив, що це доволі позитивний момент. Льотчик-інструктор додав, що Україні взагалі не треба Росія – без Путіна чи з ним.

Буряти визначилися – за вільну Бурятію. Татари визначилися – за вільний Татарстан. Нехай ці росіяни визначаються – за вільний Бєлгород, за вільну Бєлгородську землю, Брянщину, Курщину,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Що відбувається на Бєлгородщині