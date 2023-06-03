Та такі дії російських добровольців дуже допомагають українській армії. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
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"Вони нам дуже допомагають, оскільки розтягують увагу російського командування та сил. Витягають деякі сили із нашого фронту, а це вже добре", – впевнений Світан.
Яка ситуація на Бєлгородщині: дивіться відео
Військовий експерт зауважив, що це доволі позитивний момент. Льотчик-інструктор додав, що Україні взагалі не треба Росія – без Путіна чи з ним.
Буряти визначилися – за вільну Бурятію. Татари визначилися – за вільний Татарстан. Нехай ці росіяни визначаються – за вільний Бєлгород, за вільну Бєлгородську землю, Брянщину, Курщину,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
Що відбувається на Бєлгородщині
- Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" провели черговий рейд 1 червня у Бєлгородській області. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що реакція російської влади на рейди добровольців свідчить про "підвищену тривогу" щодо війни в Україні у суспільстві та інфопросторі.
- Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" вперше використали танки на території країни-агресорки.
- Російська армія й надалі хаотично обстрілює Бєлгородщину. Окупати намагаються вдарити по російських добровольцях і б'ють по своїх же населених пунктах. Так 3 червня російська армія обстріляла з артилерії Шебекіно, Нову Таволжанку, Муром та інші.
- Росіяни панікують та істерять щодо подій в Бєлгородській області. Населення країни-агресорки не усвідомлює очевидних речей, адже російська пропаганда їм настільки "промила" мозок. За словами російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, росіяни нині тікають із Шебекіно.