Местные жители сообщают, что в Шебекино продолжается эвакуация, в городе горят дома, завод "Монокристалл". Но российские власти никаких выводов из предыдущих инцидентов не сделали, и они снова оказались не готовы к этим событиям. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Граница – дырявая

Акции Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" становятся все более агрессивными и охватывают все большие территории. И их действия властям скрыть от россиян уже невозможно.

"И это демонстрирует, что граница в России, мягко говоря, дырявая. Пока РДК и легион "Свобода России" заходят с одного направления. Но они анонсировали, что будут с нескольких. Что тогда российское руководство будет делать?" – подчеркнул политтехнолог.

Борис Тизенгаузен прокомментировал события в Шебекино: смотрите видео

Никаких выводов не сделано

В то же время очень серьезно разворачиваются события в России по внутреннему противостоянию. Так, один из кадыровских командиров уже позвал Евгения Пригожина на некую "стрелку". Владелец ЧВК "Вагнера" уже всех подряд обвиняет. А Дмитрий Медведев бьется в истерике.

Все происходит по старому сценарию, и Кремль не делает никаких выводов. Хотя они может и хотели бы сделать выводы, но ресурсов не имеют, чтобы защитить такую большую границу.

"К такому формату ведения войны российское руководство оказалось совершенно не готово. Но эти акции будут проходить чаще и будут масштабнее. И самое важное – они будут дальше проникать вглубь российской территории", – предположил Борис Тизенгаузен.

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