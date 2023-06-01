Сейчас их численность, по разным оценкам, от 500 до 1000 человек, однако немало желающих вступить в их ряды. Таких заявок – около 2000. Об этом 24 Канала сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Как это повлияет на фронт

Когда добровольцы наберут необходимое количество людей, они могут штурмовать Москву, чтобы сменить этот тоталитарный режим. Определенную территорию России повстанцы уже контролируют, в дальнейшем они могут ее расширять.

По словам Гетьмана, это упростит ситуацию на линии фронта, потому что россияне должны отвести некоторые войска, чтобы там навести порядок. Кстати, это свидетельствует о том, что у них нет резервов, которые тренируются на полигонах и могут присоединиться к боевым действиям.

Если нужно снимать с линии фронта, то в тылу там ничего нет. Это же очевидно,

– подчеркнул военный

Сейчас российские повстанцы пытаются создать сильную группировку. У них появляется более мощная техника – вероятнее всего, они берут трофеи или через военторг. Как ситуация будет развиваться дальше – будем наблюдать.

"У нас очень негативное отношение к россиянам, потому что они очень активно поддерживали эту войну. Виноват не один Путин, виновата вся Россия, побудившая его к ней. Но, видите ли, есть и такие россияне. Нам пока трудно вложить в голову, что к ним нужно относиться с уважением. Но пожелаем этим людям успеха", – подытожил Гетьман.

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