Наразі їхня чисельність, за різними оцінками, від 500 до 1000 людей, проте є чимало охочих вступити до їхніх лав. Таких заявок – близько 2000. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Як це вплине на фронт

Коли добровольці наберуть необхідну кількість людей, вони будуть спроможні штурмувати Москву, щоб змінити цей тоталітарний режим. Певну територію Росії повстанці вже контролюють, надалі вони можуть її розширювати.

За словами Гетьмана, це спростить ситуацію на лінії фронту, тому що росіяни мають відвести деякі війська, щоб там навести лад. До речі, це свідчить про те, що у них немає резервів, які тренуються на полігонах і можуть приєднатися до бойових дій.

Якщо треба знімати з лінії фронту, то в тилу там нічого немає. Це ж очевидно,

– наголосив військовий

Зараз російські повстанці намагаються створити сильне угрупування. У них з'являється більш потужна техніка – найімовірніше, вони беруть трофеї або через воєнторг. Як ситуація розвиватиметься далі – будемо спостерігати.

"У нас дуже негативне ставлення до росіян, тому що вони дуже активно підтримували цю війну. Винен не один Путін, винна уся Росія, яка спонукала його до цієї війни. Але, бачите, є й такі росіяни. Нам поки важко вкласти в голову, що до них потрібно ставитися з повагою. Але побажаємо цим людям успіху", – підсумував Гетьман.

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