РДК говорит, что ведет бои уже возле самого Шебекино: в видео выстрелы не стихают
Источник:РДК
Русский добровольческий корпус (РДК) заявил, что их бойцы ведут бой в городе Шебекино в Белгородской области. Ранее добровольцы объявили о начале второй фазы операции.
Сейчас РДК говорят, что уже в пригороде Шебекино – речь о поселках Новая Таволжанка/Титовка.
К теме План "Фортеця" провалился: в РДК отчитались, как накрыли представителей МВД в Шебекино
Наши передовые отряды уже ведут бои в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК,
– говорится в сообщении добровольцев.
Они также опубликовали видео якобы с места событий, где очень четко слышна автоматная очередь из выстрелов. По-видимому, бои продолжаются, как и продвижение русских добровольцев.
Обстрел и бои в пригороде Шебекино: видео
Возле местной администрации горит общежитие
В Шебекино Белгородской области утром 1 июня произошел пожар в здании общежития возле местной администрации. Местные власти заявляют об обстрелах, обвиняя Украину.
Видео с загоревшимся зданием, как утверждают, в результате "прилета", в частности, опубликовал ресурс Mash. Пока не было информации о разрушениях и пострадавших – данные, по всей видимости, уточняют.
В РДК утверждают, что обстреляли из РСЗО "Град" здание министерства внутренних дел в Шебекино. Впоследствии минобороны России заявило, что якобы "сорвали попытку Киева устроить теракт" в Шебекино. Там пытаются убедить, что добровольцев отбросили, более того, якобы и "нарушений границы не было".